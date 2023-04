Deadline riporta che la Warner Bros. ha deciso di festeggiare il suo 100° anniversario aprendo, alla stampa, i suoi archivi top-secret contenenti le collezioni di oggetti di scena, costumi, veicoli e documenti.

Lo studio ha iniziato a catalogare e conservare gli oggetti di scena negli anni ’90 e continua ad aggiungerne altri, selezionati dai film e dalle serie televisive prodotte. Gli archivisti creano una lista di oggetti da conservare e tendono a dare priorità a quelli riconoscibili o iconici. Tra questi, le recenti tre versioni della Jokermobile di Suicide Squad. Il magazzino contiene anche cimeli delle pellicole di Matrix, Superman e Batman. Dieci Batmobili, oltre a maschere e costumi indossati dagli attori che hanno interpretato il supereroe di Gotham, sono sigillati in una stanza blindata soprannominata “La Batcaverna”. Presente anche un locale dedicato ai supereroi con tutti i costumi dei personaggi DC.

Si trovano inoltre scatole di copioni meticolosamente disposte in ordine che si accumulano fino al soffitto, che comprendono ad esempio i disegni animati originali dei Looney Tunes. In una stanza, a temperatura controllata e appositamente progettata sono sistemati invece i pupazzi di La sposa cadavere e Gremlins.

I costumi conservati nel magazzino sono mantenuti intatti per garantire la continuità, nel caso in cui fossero necessari per un film, e sono curati dal team di archivisti. Il trench viola e i pantaloni di Joker hanno ancora le tracce di sporco. I jeans e la giacca indossati da James Dean in Gioventù bruciata sono posizionati accanto all’abito rosso che Natalie Woods ha vestito per il film. Entrambi sono in condizioni impeccabili. Le scatole di manufatti si estendono fino al soffitto, tutte etichettate con il nome del film e di chi ha indossato un determinato capo.

La testata riporta alcune foto dell’archivio, le potete vedere in questa pagina.

FONTE: Deadline

