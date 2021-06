Discovery e AT&T hanno annunciato oggi il nome della compagnia che nascerà dalla fusione tra. La major si chiamerà Warner Bros. Discovery, e come anticipato verrà guidata da David Zaslav, CEO di Discovery.

L’annuncio è avvenuto oggi agli studios della Warner a Burbank: lo slogan che accompagnerà il nuovo nome, e che potete vedere nel logo diffuso con un comunicato stampa, è “the stuff that dreams are made of”, ovvero “la materia di cui sono fatti i sogni” (una citazione de Il Mistero del Falco).

“Warner Bros. Discovery aspirerà a essere il posto più innovativo, entusiasmante e divertente del mondo dove quale raccontare storie – ecco cosa sarà la nostra compagnia,” ha affermato Zaslav. “Amiamo il nome della nuova compagnia, perché rappresenta la combinazione della fantastica eredità centenaria della Warner, con le sue storie creative e autentiche e il suo correre dei rischi per portare in vita le storie più incredibili, con il brand globale di Discovery che da sempre è sinonimo di integrità, innovazione e ispirazione. Ci sono così tante straordinarie culture creative e giornalistiche che renderanno Warner Bros. Discovery una famiglia. Crediamo che sarà il posto migliore e più entusiasmante del mondo per raccontare grandi storie importanti e d’impatto di ogni genere e su ogni piattaforma: cinema, televisione e streaming”.

La fusione vera e propria dovrebbe avvenire l’anno prossimo, dopo che l’accordo verrà ratificato dagli azionisti e dal regolatore. Secondo i termini di tale accordo, AT&T (che ha comprato Time Warner solo tre anni fa) cederà WarnerMedia per 43 miliardi di dollari, fondendola con gli asset di Discovery.

Non è ancora chiaro come verrà strutturata la nuova azienda – Jason Kilar di WarnerMedia recentemente ha assicurato che rimarrà alla guida della compagnia “almeno fino alla fine del 2021”, lasciando immaginare che probabilmente l’anno prossimo andrà altrove. Per quanto riguarda le piattaforme streaming Discovery+ e HBO Max, l’idea è che vengano proposte con una sorta di bundle come capita attualmente con Disney+, HULU ed ESPN.

Fonte: Discovery