Meerkat Manor è un documentario sui suricati andato in onda su Animal Planet nel 2005 ed è subito diventato il programma più seguito della rete per tutte le sue 4 stagioni. Ora Warner Bros Animation lo adatterà in un film d’animazione.

Il progetto sarà prodotto da Seth Green e Tracy Falco di The Green Room. Gli executive producer del film sono Caroline Hawkins e Clare Birks di Oxford Scientific Films (OSF), che hanno creato la serie originale.

Afferma Caroline Hawkins:

Sono passati 20 anni da quando abbiamo sperimentato con un soap opera sulla vita selvaggia in un seminterrato di Londra, e ora eccoci qui. Quala prova più grande potrebbe esserci dell’appeal duraturo dei suricati? Sono sicuro che sarebbero entusiasti di raggiungere la fama a Hollywood!

L’animazione di Meerkat Manor verrà realizzata nello stesso stile fotorealistico di Happy Feet.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: TheWrap

Classifiche consigliate