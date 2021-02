We Can Be Heroes

Del successo ottenuto suda Robert Rodriguez col suo, il sequel di Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D, pellicola d’avventura arrivata al cinema nel 2005, abbiamo già parlato a inizio gennaio. In quei giorni, We can be heroes era destinato a diventare il miglior debutto di sempre per una pellicola di carattere festivo fra quelle proposte dal colosso dello streaming.

Forbes segnala ora che, negli Stati Uniti, a cinquanta giorni dal debutto online, è ancora presente nella classifica dei dieci film più visti. L’aspetto interessante è che il lungometraggio è disponibile da una cinquantina di giorni e, in un contesto come quello di Netflix, restare nella Classifica dei primi dieci film più popolari su una piattaforma che, fra novità originali e catalogo, viene aggiornata di continuo, si tratta di un risultato non indifferente. Il magazine ribadisce che, data la segretezza mantenuta dal colosso di Los Gatos su quelli che sono i numeri effettivi delle visualizzazioni ottenute dai suoi progetti, non sarà semplice, anche in questo caso, stabilire con esattezza l’effettivo “consenso” di pubblico. Eppure, utilizzando una sua metrica interna che attribuisce dei punti in base alla permanenza e alla posizione che, di settimana in settimana, un film (o show TV) ha in Top Ten, il magazine si sbilancia fino ad affermare che We can be heroes potrebbe anche diventare il film più popolare di sempre su Netflix (limitatamente agli Stati Uniti).

Durante il press day virtuale del film organizzato da Netflix prima del debutto online del film, avvenuto il 25 dicembre, potuto intervistare il filmmaker texanoe le due giovanissime interpreti del film, YaYa Gosselin e Vivien Lyra Blair appunto. Nel faccia a faccia su Zoom, abbiamo chiesto a Robert Rodriguez se la decisione di dedicarsi a una pellicola più leggera come We Can Be Heroes dopo un progetto colossale come Alita sia stata presa come espediente “defatigante”per così dire. Con le piccole e preparatissime protagoniste si è parlato, fra le altre cose, della spettacolare “area svago” che la produzione aveva allestito per il team di giovanissimi supereroi.

We Can Be Heroes, la sinossi ufficiale del film di Robert Rodriguez:

Invasori alieni rapiscono i supereroi della Terra, spingendo i loro figli a unire le forze e imparare a collaborare, nel tentativo di salvare i loro genitori e tutto il pianeta.

La pellicola è disponibile in streaming su Netflix dallo scorso 25 dicembre.