Wendell & Wild ha ridato speranza a Henry Selick dopo la morte del suo “The Shadow King”

Durante la promozione di Wendell & Wild, atteso film animato in stop-motion diretto dal regista per Netflix, Henry Selick ha parlato di un suo film che purtroppo non ha mai visto la luce, The Shadow King.

Il progetto fu messo in sviluppo dopo che Coraline fu mostrato alla Pixar lasciando tutti a bocca aperta:

Mi offrirono un accordo per un film in stop-motion, ma a un budget inferiore rispetto agli altri film d’animazione in CGI. I film in stop-motion non hanno mai avuto lo stesso successo, ma i migliori vivono per sempre. E come vediamo con Nightmare [Before Christmas] fanno miliardi con il merchandise.

Ha poi spiegato che il film passò per le mani del comitato della Pixar (tra cui John Lasseter) e fu completamente sventrato. Quando Alan Horn arrivò alla Disney, decise di sospenderne lo sviluppo:

John Lasseter non era riuscito a contenersi. Cercò di renderlo il più Disney possibile finché il budget non lievitò troppo e fu sospeso. Ero davvero abbattuto, non credevo che avrei voluto dirigere un altro film.

Alla fine, però, il regista ha trovato pane per i suoi denti. Questo senza contare che c’è ancora speranza per il suo Shadow King:

Mi sono ripreso i diritti. Dovrò alla Disney un po’ di soldi se lo metteremo in cantiere, ma magari lo faremo. Sento che potrebbe avere successo al giusto prezzo, magari troverò un potenziale produttore, sempre se non vorrà sfruttare l’idea e farci un Toy Story 8.

Wendell & Wild sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 28 ottobre.

