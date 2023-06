Wes Anderson, intervistato da IndieWire, ha annunciato che il suo prossimo film in uscita per Netflix avrà una durata di soli 37 minuti.

Il film, The Wonderful Story of Henry Sugar, è tratto da una raccolta di racconti di Roald Dahl (tradotta in italiano con il titolo Un gioco da ragazzi e altre storie). Per il regista si tratta del secondo adattamento dell’autore dopo Fantastic Mr Fox del 2009. Nel cast troviamo Benedict Cumberbatch, Ben Kingsley, Dev Patel e Ralph Fiennes.

The Wonderful Story of Henry Sugar è il primo lavoro di Wes Anderson con il colosso streaming. Racconta però che è frutto più di una necessità che di una vera scelta personale:

Conoscevo Roald Dahl da prima che facessi Fantastic Mr Fox. Ho incontrato Lindsay Dahl, la sua vedova, quando stavamo girando I Tenebaum, 20 anni fa. Per anni ho voluto fare “Henry Sugar”. Avevano accantonato questa storia per me perché ero loro amico. Lindsay ha passato il testimone a Luke, il nipote di Dahl. Quindi avevo questa storia ad aspettarmi. Ma non riuscivo a pensare come affontarla. Sapevo che ciò che amavo della storia era il modo in cui era scritta, le parole di Dahl. Non riuscivo a trovare la risposta e alla fine ce l’ho fatta. Non è un lungometraggio. Più che altro qualcosa sui 37 minuti. Ma nel tempo che mi ci è voluto per essere pronto, la famiglia Dahl non aveva più i diritti sull’opera. Li aveva venduti a Netflix.

A conti fatti per Anderson non è stato un grande problema. Trova infatti che la lunghezza di 37 minuti sia perfetta per una piattaforma streaming come Netflix:

Non si tratta di scegliere tra una vera e propria uscita al cinema e un’uscita in streaming perché non distribuiresti mai un film così al cinema. Dovrebbero vendere biglietti più economici o fare un doppio turno… Ho avuto una sola esperienza con Netflix ed è stata positiva, ma sono contento che Asteroid City esca al cinema.

Asteorid City uscirà in Italia, solo al cinema, il 14 settembre.

