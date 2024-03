Malgrado l’apprezzamento critico non proprio esaltante controbilanciato però da un successo commerciale decisamente discreto, White Chicks, il film del 2004 diretto da Keenen Ivory Wayans con Marlon Wayans, è diventato un piccolo cult col passare del tempo, una cosa, questa, sulla quale ha riflettuto di recente anche l’interprete di Karen Googlestein, Busy Philipps.

Parlando dell’esperienza avuta con White Chicks nel corso di una recente intervista, Busy Philipps ha ammesso di aver provato un forte imbarazzo all’epoca, ma di essere lieta, oggi, di far parte di un film che a suo modo è diventato, appunto, di culto.

Non per criticare White Chicks, anche se tutta la critiche di questo mondo vennerò fatte a ‘White Chicks’, perché al momento della sua uscita è stato universalmente stroncato. La gente lo odiava. Trovavo imbarazzante l’essere coinvolta in quel film. Però sai, la prospettiva cambia nel tempo e sono molto felice di dire che, nel corso degli anni, ho capito quanto sia diventato un vero e proprio cult. Sono così orgogliosa di essere stata in quel ridicolo film nel 2004.