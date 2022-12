Wicked: Michelle Yeoh sarà Madame Morrible nel musical

Secondo quanto riportato da Variety Michelle Yeoh, vista recentemente in Everything Everywhere All At Once, sarebbe entrata a far parte del cast di Wicked, adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway. Si tratta di un prequel de Il Mago di Oz che racconta la storia di come Elphaba sia diventata la Strega Cattiva dell’Ovest e Glinda la Strega Buona.

Nel film Michelle Yeoh vestirà i panni di Madame Morrible. Nel cast troviamo anche Ariana Grande come Glinda, Cynthia Erivo come Elphaba, Jonathan Bailey come Fiyero e Jeff Goldblum sarà invece il Mago di Oz.

Ricordiamo che il film verrà diviso in due parti, la prima in arrivo a dicembre 2024, la seconda un anno dopo.

La sceneggiatura di Wicked è stata scritta dal compositore e autore Stephen Schwartz e dalla librettista Winnie Holzman: basato sul romanzo di Gregory Maguire Strega: Cronache dal Regno di Oz in Rivolta, il musical è stato visto da 50 milioni di spettatori provenienti da tutto il mondo.

