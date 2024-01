Sono ufficialmente terminate le riprese principali dell’atteso adattamento cinematografico del musical Wicked, che uscirà diviso in due parti tra dicembre 2024 e dicembre 2025.

L’imponente produzione della Universal era iniziata nel 2023 ma era stata interrotta a luglio a causa dello sciopero degli attori. Ripartita poche settimane fa, è arrivata finalmente a conclusione, anche se ipotizziamo che l’anno prossimo si terranno delle riprese di pick-up.

Per festeggiare l’evento, Cynthia Erivo ha condiviso un’immagine dietro le quinte in cui vediamo la sua silhouette nei panni di Elphaba, sospesa in aria grazie a dei cavi. “Ho pensato a cosa dire quando questo giorno sarebbe finalmente arrivato,” ha scritto l’attrice. “Ma non ce la faccio, perché onestamente non ci sono abbastanza parole per esprimere al meglio cosa ha significato per me quest’esperienza, quindi vi lascio con questo. L’universo porta via con sé alcune cose per fare spazio ai grandi doni che ci aspettano. Questo momento, questo film, queste persone, questo cast, questa troupe, questo regista, la mia Glinda… sono stati il regalo più grande che potessi chiedere, e sarò eternamente grata per l’opportunità che ho avuto per donarvi questa Elphie. Spero che quando la incontrerete l’amerete quanto l’amo io. E con questo, è finita, Elphie esce di scena!”

Anche Ariana Grande ha condiviso un messaggio pubblicando una storia su Instagram e scrivendo: “Questa è stata una produzione veramente immensa, con così tante persone geniali che vi hanno lavorato così duramente in ogni reparto. Ogni singola persona che ha lavorato a questi film non solo è stata la migliore in assoluto, ma ciò che hanno fatto tutti quanti ogni singolo giorno per più di un anno è stato così incredibilmente sicuro, gentile e affettuoso, e ci ha ispirati ogni giorno come fosse il primo”.

Infine, anche il regista Jon M. Chu ha condiviso alcune foto dal backstage assieme a un messaggio, in cui cita il ricchissimo cast (che incluse anche Michelle Yeoh, Jeff Goldblum e Faye Dunaway) e ricorda che le riprese erano iniziate a Londra a novembre del 2022.

Il musical originale, ispirato al Mago di Oz, ha fatto il suo debutto a Broadway nel 2003 diventando subito un classico e arrivando a incassare 1 miliardo di dollari nel 2016. Nella produzione originale figuravano nel cast Idina Menzel e Kristin Chenoweth, che ovviamente avranno un cameo nei film.

