Online sono approdate delle nuove foto dal set di Wicked, adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway.

Il profilo Twitter @cravemedia_ ha diffuso in rete delle foto che mostrano parte del set del progetto con la celeberrima strada con i mattoni gialli e un colorato villaggio che pare essere quello dei Mastichini.

Trovate gli scatti qua sotto:

Ricordiamo che il film verrà diviso in due parti, la prima in arrivo a dicembre 2024, la seconda un anno dopo. Nel cast anche Ariana Grande come Glinda, Cynthia Erivo come Elphaba e Jonathan Bailey come Fiyero. La sceneggiatura è stata scritta dal compositore e autore Stephen Schwartz e dalla librettista Winnie Holzman: basato sul romanzo di Gregory Maguire Strega: Cronache dal Regno di Oz in Rivolta, il musical è stato visto da 50 milioni di spettatori provenienti da tutto il mondo.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento qui sotto!

FONTE: ScreenRant

Classifiche consigliate