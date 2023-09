In The Wicker Man, cult horror uscito nel 1973, Britt Ekland interpreta la giovane figlia dell’oste della locanda Green Man, che, in una celebre scena, appare nuda. Recentemente, il regista John Walsh ha scritto un libro sulla “storia ufficiale del film” in cui emerge un’interessante aneddoto sull’attrice, condiviso dal suo stesso autore su Twitter.

Ekland aveva dato il suo consenso per apparire nuda dalla vita in su nel film, ma, a sua insaputa, venne sostituita da una spogliarellista per le riprese della suddetta scena. Questo si verificò mentre era lontana dal set durante i suoi giorni liberi, e la decisione che non le fece certo piacere.

Ecco le sue parole e di seguito il tweet:

Durante le riprese ho avuto due giorni liberi e in quell’occasione hanno girato alcune scene con una spogliarellista di Glasgow, a cui hanno messo una parrucca bionda per fare la controfigura. Non potevo crederci perché Robin [Hardy, regista] aveva promesso che non l’avrebbe fatto. E il corpo della modella non assomigliava affatto al mio. Ero distrutta.

“Revealed: How Britt Ekland was tricked over nude dancing scene.” Fascinating insight into my new book 𝗪𝗶𝗰𝗸𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗻𝗧𝗵𝗲 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗹𝗺 by Dalya Alberge Sunday @Telegraph. @TitanBooks with @StudioCanalUK #thewickermanbook #thewickerman… pic.twitter.com/OxIHcPLBIl — John Walsh (@walshbros) September 3, 2023

Ecco la sinossi di The Wicker Man:

Per indagare sulla scomparsa di una giovane ragazza, il sergente Howie della polizia scozzese si reca sull’isola dove viveva la ragazza. Lì scopre l’esistenza di una libera società pagana che pratica uno strano culto.

Cosa ne pensate dell’aneddoto su Britt Ekland in The Wicker Man? Lasciate un commento!

Seguici su TikTok!

FONTE: Twitter

Classifiche consigliate