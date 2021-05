A 35 anni dall’uscita didi Rob Reiner,è tornato a parlare del film e soprattutto del dramma che in quell’epoca stava vivendo a soli 13 anni.

L’attore ha parlato senza peli sulla lingua con Yahoo dello stress causato dai suoi genitori:

Sua madre Debra era un’attrice, mentre suo padre un medico, ed entrambi fecero di tutto per spingere il figlio a intraprendere una carriera da attore:

Nonostante tutto ciò che fu costretto ad affrontare, Wheaton ricorda ancora con amore l’esperienza sul set in compagnia di River Phoenix, Corey Feldman e Jerry O’Connell. Ha in effetti svelato che riuscì a usare il suo stato emotivo per il suo personaggio:

La cosa mi fece sentire esattamente come Gordie, visto che la sua esperienza rifletteva molto la mia. Entrambi invisibili a casa, entrambi con un fratello che è il cocco della famiglia. Entrambi nei panni di un capro espiatorio.

Quando guardo Stand by Me adesso, non riesco a ignorare la tristezza incredibile nei miei occhi. E non riesco a ignorare la realtà di quella tristezza, l’isolamento che mi diede ciò di cui Gordie aveva bisogno per prendere vita. Credo che Rob Reiner vide esattamente quello in me.