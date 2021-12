Era il 12 ottobre quando abbiamo appreso che sarebbe statoa vestire di panni di Adam Warlock nel terzo film di Guardiani della Galassia di James Gunn ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ). L’attore di Come ti spaccio la famiglia, Revenant – redivivo, Maze runner e della recente serie Hulu Dopesick – Dichiarazione di dipendenza. In occasione degli incontri stampa di quest’ultima produzione citata, abbiamo potuto scambiare quattro chiacchiere proprio con Will Puolter durante una roundtable che potete leggere a questo link

Di recente l’attore ha condiviso su Twitter un ritratto fotografico che gli è stato fatto a margine della sua partecipazione a una campagna benefica a favore della ricerca contro l’Alzheimer e la demenza senile. Un ritratto in cui sfoggia un look che fa subito pensare a quello del personaggio che interpreterà nella pellicola di James Gunn. Giudicate voi stessi.

Vale la pena sottolineare che già ad ottobre, nel corso di un’intervista che potete recuperare a questo nostro link, Will Poulter, nel rispondere a una domanda relativa al suo fresco ingresso nella famiglia Marvel, esibiva un look molto simile a questo. D’altronde, circa 20 giorni dopo, lo stesso James Gunn avrebbe annunciato l’inizio delle riprese dell’attesissimo cinecomic (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Come vi abbiamo spiegato in questo speciale:

Adam Warlock è un personaggio Marvel creato da Stan Lee e Jack Kirby sulle pagine di Fantastic Four #66 (1967) sotto forma di bozzolo, per poi esordire con sembianze umanoidi nel numero successivo. Inizialmente conosciuto semplicemente come Lui, Warlock è una delle figure più potenti in assoluto dell’Universo Marvel: i suoi poteri comprendono superforza, supervelocità, resistenza sovrumana, oltre all’abilità di manipolare e proiettare energia cosmica, da lui utilizzata anche per volare e autorigenerarsi (grazie al suo bozzolo). Warlock ha inoltre una genesi, una vita e una morte che ricordano – volutamente e in chiave allegorica – quella di Gesù, cosa che fa di lui una vera e propria figura cristologica nel mondo del Fumetto.

