Will Poulter ha rivelato in una recente intervista per GQ di esser stato scambiato per Sid, il personaggio animato di Toy Story durante il suo recente viaggio a Los Angeles.

“Un tizio all’orinatoio in un bagno di Los Angeles la settimana scorsa si è voltato verso di me e ha detto: ‘Tu sei in Toy Story, vero?’, e gli ho detto: “Beh, era un film d’animazione”. Non mi piace essere scortese, […] ma Toy Story è uscito nel 1995, avevo due anni. E di certo non era un film live-action“.

Visto che la somiglianza con Sid gli era stata fatta effettivamente notare più volte, l’attore si era travestito dal personaggio nel 2017 per un’iniziativa contro il bullismo.

“So che ci sono tanti meme a riguardo… mi sono travestito da Sid di Toy Story per la settimana contro il bullismo, perciò di certo non ho aiutato la mia causa.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio.

