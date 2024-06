Secondo quanto riportato da Variety Will Smith collaborerà ancora con Sony Pictures per il thriller fantascientifico Resistor, basato sul romanzo di Daniel Suarez del 2014 Influx.

Zak Olkewicz (Bullet Train) ha scritto la prima bozza della sceneggiatura, mentre Eric Singer (Top Gun: Maverick, American Hustle) ha scritto l’ultima versione. Il film è in fase di sviluppo e attualmente è alla ricerca di un regista.

Influx si ambienta in una società distopica in cui il governo utilizza tattiche losche per impedire il progresso tecnologico.

