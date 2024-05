Willem Dafoe, 68 anni, non ha certo bisogno di presentazioni. Con 150 film all’attivo e lavori con registi come Martin Scorsese, David Lynch, Robert Eggers e molti altri è uno degli attori più amati di Hollywood. Apprezzatissima è stata anche la sua ultima parte in Povere Creature! di Yorgos Lanthimos, regista per cui è tornato a lavorare in Kind of Kindness.

In un’intervista con THR racconta com’è lavorare con Lanthimos.

Una cosa che Yorgos riesce davvero a ottenere è il cameratismo. Prima di iniziare le riprese, facciamo qualche prova. E non è per analizzare o interpretare o parlare delle scene effettive. In realtà, potremmo non affrontare affatto il dialogo o le azioni. Facciamo solo giochi teatrali e cose del genere per conoscerci meglio. E questo aiuta molto, crea una compagnia.

E dal momento che è così prolifico, racconta qual è il suo rapporto con il lavoro:

È piuttosto semplice. Il lavoro è dove trovo piacere e dove posso esercitare le mie curiosità. Sono una persona che ha lavorato con lo stesso gruppo di persone in una compagnia teatrale per 27 anni. Mi piace semplicemente riunire un gruppo di persone e creare cose: cose che riflettono la nostra esperienza e cose che cercano possibilmente di vedere le cose non come sono, ma come potrebbero essere. Questo è un coinvolgimento che a volte è difficile da trovare nella vita. È amplificato quando si lavora, perché gli interessi sono diversi. E le regole sono diverse. Perciò mi piace molto essere sul set. Mi piace quella dinamica sociale della collaborazione, perché la natura del cinema e del teatro è così collaborativa. Nessuno fa solo una cosa e il tuo lavoro è sempre diverso. Ciò che fai è sempre diverso perché è un riflesso di dove ti trovi e della tua relazione con altre persone.

L’attore è stato a Cannes, e per lui non è stata certo la prima volta. Ma ormai pensa di aver capito come gestire la situazione e come funziona l’industria. Racconta in particolare di quando è andato al Festival per presentare Lulu on the Bridge: un flop!

Il film è poi andato a Cannes, abbiamo avuto la nostra grande premiere, e poi la mattina seguente, quando tutti i giornalisti sono arrivati all’hotel, diciamo che era estremamente chiaro che il film non era stato accolto calorosamente dalla critica. Quando questo ti accade a Cannes, può diventare molto imbarazzante. Mentre cammini per la strada, le persone quasi evitano di parlarti, perché non sanno esattamente cosa dire. Ma la cosa che ricorderò sempre è che più tardi quel giorno ho incontrato Pedro Almodovar, e lui era con un gruppo delle sue attrici, e ha detto: “Oh, per favore, venite qui!” E ci ha abbracciati! E siamo andati tutti a passare una serata molto divertente. Quindi, qual è il punto di questa storia? Immagino che sia che sono stato a Cannes con film che hanno vinto la Palma d’Oro; altri sono stati abbastanza apprezzati, e alcuni non lo sono affatto. Conosco tutte le emozioni di Cannes dall’A alla Z – ma è sempre un piacere essere lì. Ed è molto importante per questa forma d’arte che tutti amiamo.

E proprio Kind of Kindness di Lanthimos è il film con cui Willem Dafoe si è presentato a Cannes anche quest’anno.

