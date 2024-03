La Searchlight Pictures ha diffuso oggi il primo trailer di Kinds of Kindness, il nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.

La pellicola sarà in alcuni cinema statunitensi a partire dal 21 giugno.

La pellicola è descritta come una favola criptica che segue la storia di un uomo che decide di prendere in mano la sua vita, di un poliziotto che viene avvisato che sua moglie un tempo dispersa in pare è tornata e sembra diversa, e di una donna decisa a trovare una persona specifica con abilità speciali, destinata a diventare una guida spirituale prodigiosa.

Potete ammirare il trailer italiano qui in alto, a seguire in lingua originale:

