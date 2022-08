William Friedkin dirigerà Kiefer Sutherland nell’adattamento di The Caine Mutiny Court-Martial

Secondo quanto riportato da Deadline il noto regista William Friedkin (L’Esorcista) dirigerà presto Kiefer Sutherland (24) in un adattamento cinematografico di The Caine Mutiny Court-Martial, opera teatrale di Herman Wouk.

Wouk adattò il progetto basandosi sul suo romanzo vincitore del premio Pulitzer del 1951 arrivato in Italia con il titolo “L’ammutinamento del Caine”.

Sutherland vestirà i panni del Comandante Queeg. Annabelle Dunne e Matt Parker produrranno il progetto.

L’opera fu adattata per il grande schermo già nel 1954 in un film con protagonista Humphrey Bogart.

Qua sotto potete leggere parte della sinossi del romanzo originale:

Willis Seward Keith si è laureato all’Università di Princeton studiando letteratura. La madre di Willie vuole che lui continui i suoi studi e prenda un master. Willie suona il piano e vuole entrare nel mondo dello spettacolo. Di conseguenza, Willie incontra e inizia a frequentare una cantante il cui nome d’arte è May Wynn. Poi i giapponesi bombardano Pearl Harbor e Willie teme di dover essere mandato nell’esercito. Affinché ciò non accada, Willie si arruola nella Marina. Willie viene assegnato a una nave chiamata USS Caine. Odia il capitano perché è troppo rilassato, accomodante e sarcastico e non si preoccupa dell’aspetto delle cose. Il capitano viene poi sostituito da un nuovo capitano chiamato Queeg. Queeg è cattivo, si arrabbia molto, è quasi paranoico e vuole sempre che tutto sia fatto a modo suo. Queeg rende tutti sulla Caine infelici. Tom Keefer, che sta cercando di scrivere un romanzo su quanto sia orribile la marina, non riesce a lavorare al suo libro e cerca di convincere Steve Maryk, che è il secondo di Queeg, che Queeg è pazzo e non può comandare una nave in tempo di guerra. [..].