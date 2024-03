Ecco delle nuove immagini di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, sequel dell’horror del 2023 Winnie the Pooh – Sangue e miele diretto da Rhys Frake-Waterfield.

Potete vedere le immagini qua sotto:

Per questo seguito, il budget è stato innalzato di dieci volte, e le riprese si sono concluse a settembre. Il cast incluse Simon Callow, e per i trucchi prostetici e di makeup è stato coinvolto un team di professionisti, con molti più effetti speciali e azione del primo film: l’idea è di far uscire questo seguito al cinema il 14 febbraio 2024. E il piano è di continuare a fare dei sequel di fattura sempre migliore, ampliando nel frattempo il franchise ad altri personaggi.

Il nuovo mostro, come potete vedere nella foto, è molto diverso dal primo. Frake-Waterfield spiega che il costume del primo mostro era costato meno di 800 dollari, mentre per il secondo il budget è stato alzato:

Solo il trucco prostetico per le creature ci è costato circa ventimila dollari. È una differenza sostanziale. Ma ne vale la pena, perché è la creatura che volevamo. È per questo che le persone guardano gli horror. È costato 10/15 volte più del costume originale.

Il regista ha confermato che a gennaio girerà Bambi: The Reckoning, e ad aprile Peter Pan’s Neverland Nightmare, in cui Campanellino sarà… dipendente da polvere di fate.

Ricordiamo che in Italia è Plaion a distribuire il film.

