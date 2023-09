La versione horror di Tigro è al centro di due nuovi scatti provenienti dal dietro le quinte di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, film le cui riprese sono iniziate da non molto.

First look at Tigger in ‘WINNIE THE POOH: BLOOD & HONEY 2’. pic.twitter.com/JxEPQDlyO5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 12, 2023

Cinemax si occuperà di distribuire il film in Messico e America Latina, la Plaion in Germania e in Italia, Crome Films in Francia, Movie Company nei Paesi Bassi, Njuta Films nei Paesi della Scandinavia, Voxell Films in Russia, la Umbrella in Australia e Nuova Zelanda, Phoenicia in Medio Oriente, la BG Film in Turchia, la AV-Jet a Taiwan e la PictureWorks in India.

Rhys Frake-Waterfield è nuovamente coinvolto nel progetto come sceneggiatore e regista. Waterfield e Scott Jeffrey produrranno attraverso la Jagged Edge Productions.

