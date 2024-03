Winnie the Pooh – Sangue e miele, film horror del 2023, ha recentemente trionfato ai Razzie Awards, i cosiddetti “anti Oscar”. Tra gli altri, ha vinto il premio come peggior film dell’anno. Eppure, nonostante le critiche, il film è stato un successo finanziario, tanto che sta per arrivare un sequel.

Lo sceneggiatore, Matt Leslie, ha spiegato su Instagram perché ha deciso di partecipare al nuovo progetto:

Sì, ho scritto Winnie the Pooh – Sangue e miele 2. La gente sembra sorpresa, e capisco. Il primo film… non era eccezionale. Ecco come sono stato coinvolto… Andrew Scott Bell mi ha contattato. Andy è un compositore incredibilmente talentuoso che ha creato una meravigliosa colonna sonora per il primo film. Francamente, è stato uno dei pochi punti positivi. Ha detto che il regista voleva alzare l’asticella nel sequel e stava cercando uno sceneggiatore.

Continua:

Dissi che sarei stato disponibile almeno per una chiacchierata con lui, non si sa mai dove possono portare le cose in questo settore. Così, ho parlato a lungo con Rhys Frake Waterfield (sceneggiatore-regista del primo film) su cosa è andato bene e cosa è andato storto nella prima parte, ed è stato piuttosto realista su tutto. Sapeva che non era un buon film. Avendolo realizzato con circa $40.000, potete immaginare quanto fosse un compito impossibile. Ma a volte in questo settore, prendi quello che riesci a ottenere.

Conclude affermando che, alla fine, ha deciso di salire a bordo:

Ma poiché il film ha avuto successo al botteghino, hanno avuto un budget più grande – seppur ancora piuttosto modesto – per il sequel. Quando parli con Rhys, cadi rapidamente sotto il suo incantesimo. Quello che intendo è che ama fare film. Non lo fa per arricchirsi. È appassionato. Questo mi colpisce profondamente. Questo, unito alla sua visione per il sequel, mi ha spinto a farne parte, nonostante avessi molte preoccupazioni.

Winnie the Pooh – Sangue e miele 2 uscirà negli Stati Uniti il 26 marzo.

