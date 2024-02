Durante un’intervista con SFX Magazine per parlare di Winnie the Pooh: Sangue e miele 2, il regista Frake-Waterfield ha parlato dell’accoglienza riservata al primo film.

Con 61 recensioni caricate su Rotten Tomatoes, il film ha ottenuto un punteggio “marcio” del 3% ed è stato pertanto bocciato dalla maggior parte dei critici. Il voto del pubblico, invece, è stato migliore, ma si è comunque assestato su un punteggio molto basso del 50%.

Il regista ha trovato l’accoglienza sconfortante:

È una situazione davvero strana per me. In tutta onestà, devi avere la pelle davvero dura per essere un regista, perché vieni criticato a prescindere dai mezzi che hai. Quando un tuo film esce, viene praticamente paragonato ai film Marvel, anche se hai lo 0,01% del loro budget. Probabilmente il nostro budget non bastava neanche per il loro catering! Sono così diversi, ma visto quanto si è parlato di Winnie, molti critici hanno fatto dei paragoni fin troppo diretti.