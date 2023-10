Wish è l’ultimo film d’animazione in casa Disney. Il cartone animato racconta la storia di Asha (Ariana DeBose), una ragazza di 17 anni, unica persona in grado di percepire il potere malvagio del re del regno di Rosas. In un momento di bisogno Asha esprime un desiderio alle stelle e una stella di nome Star risponde al suo richiamo.

A interpretare il re malvagio, chiamato Re Magnifico, è Chris Pine.

Durante un’intervista Jennifer Lee, CCO di Disney, ha parlato di Chris Pine e della sua interpretazione nel film dicendo che è stato in grado…

… di entrare emozionalmente all’interno del personaggio. È stato un partner incredibile in questo. È così intelligente e sa cantare, quindi ogni giorno riusciva a prendere vita sempre di più.

Continua Lee descrivendo il personaggio di Re Magnifico:

C’è un momento nel film e c’è una canzone che Julia Michaels ha scritto che è incredibile in cui Asha e Magnifico si trovano completamente e filosoficamente allineati.

Lee è infatti entusiasta delle sfumature che sono riusciti ad attribuire al cattivo di questo film. E a noi non resta che aspettare il 22 dicembre per vederlo. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Cbr

Classifiche consigliate