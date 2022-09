Wish: annunciato il nuovo film d’animazione Disney sulla Stella dei Desideri

A conclusione del panel Walt Disney Studios alla D23 Expo, è stato annunciato il nuovo film dei Walt Disney Animation Studios, intitolato Wish, in uscita nel novembre del 2023 in occasione dei cent’anni dello studio.

Definito come un epico musical d’animazione, il film risponde alla domanda: “Com’è nata la stella verso la quale tanti personaggi Disney hanno espresso i loro desideri?”. Ariana De Bose (West Side Story) doppierà la Stella in questione.

Alla regia vi saranno Chris Buck e Fawn Veerasunthorn che, saliti sul palco, hanno descritto la storia. Wish è ambientato a Rosas, un regno dove i desideri possono letteralmente avverarsi. Protagonista Asha, una ragazza ricca di ottimismo e intelligente, che ha molto a cuore la sua comunità. In un momento di disperazione, Asha lancia una richiesta alle stelle, esaudita da una piccola stella chiamata Star che “piove” dal cielo per aiutarla nel suo percorso. Sul palco è salita proprio De Bose, che ha cantato More for Us, una delle canzoni originali composte da Julia Michaels per il film. Infine, è salito sul palco anche Alan Tudyk, per annunciare che doppierà un personaggio del film: la capra Valentino.