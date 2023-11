A una settimana dall’uscita negli Stati Uniti, in occasione del Ringraziamento (in Italia arriverà a Natale), è caduto l’embargo su Wish, e così ecco arrivare le prime recensioni della stampa internazionale del film d’animazione che conclude in pompa magna il centenario Disney.

La stampa sembra aver apprezzato la sua fattura, trovandolo però a tratti poco originale, e in questo senso un po’ deludente. Vi riportiamo come sempre estratti delle recensioni più importanti:

USA Today – Anche per i fan più accaniti, “Wish” rischia di esagerare con, beh, la ‘Disney-ità’. È in quel momento che la vincitrice dell’Oscar Ariana DeBose (“West Side Story”) diventa la salvezza del film, come un’eroina adolescente simpatica e idealista, con un vivace brio e una voce potente.

The Wrap – “Wish è un film incantevole con musica fantastica e straordinarie interpretazioni vocali, ma la storia sembra un po’ come un castello di carte che aspetta solo di essere sfiorato.”

Indiewire – “Wish funge da ritorno al passato, da celebrazione del presente e da delicata spinta verso il futuro.”

Slashfilm – “Invece di guardare il nuovo musical animato della Disney Wish, sarebbe meglio vedere uno qualsiasi dei veri e propri classici d’animazione della Disney.”

Variety – “Wish inserisce consapevolmente 85 anni di magia animata in una favola Disney portatile. Ciò lo rende un compendio o un pastiche? Un film venato di storia pop o qualcosa di troppo pieno di easter egg? Uno che lancia il prossimo secolo Disney o che è ancorato in quello passato? Forse tutte queste cose insieme.”

Screen International – “Wish è un musical animato forzato che fa riferimenti evidenti ai film più amati della compagnia, una strategia che per lo più rivela quanto fossero unici in passato i film dello studio.”

The Hollywood Reporter – “Anche nei suoi momenti più riusciti, la magia di Wish cade piatta. Il film è appesantito dal suo scopo: gioire nella nostalgia Disney mentre si lancia verso il futuro.”

Polygon – “Wish sembra ciò che otterresti se chiedessi a un gruppo di dirigenti di alto livello armati di ChatGPT di ideare un film Disney che piaccia a tutti. Le indicazioni: Riportate indietro i cattivi tradizionali della Disney! Dateci canzoni che suonino come i grandi successi Disney! Vogliamo un bel rapporto famigliare, e anche alcuni amici stravaganti, e anche buffi animaletti! Inserite qualche battuta sul sedere innocua per i bambini! E inserite un sacco di easter egg dei precedenti film Disney!”

Discussing Film – “Wish suona tutte le note giuste e finisce per mettere in mostra sia il meglio che il peggio di ciò che rappresenta la narrazione della Disney.”

Total Film – “Incantevole nella sua bellezza ma poco energico, questo racconto di fate carino e sincero ha un sacco di omaggi, ma non abbastanza cuore.”

Deadline – “Concludere 100 anni con alcune battute di circostanza su Bambi, Mary Poppins e Peter Pan (più un’intera serie di personaggi più recenti nei titoli di coda) sembra essere un modo diabolico e deludente per capitalizzare un catalogo così formidabile.”

Mashable – “Nonostante sia destinato a celebrare il centenario della Disney, Wish non riesce a emergere in modo significativo nelle aree più distintive dello studio, come le canzoni o l’animazione.”

La pellicola sarà al cinema il 21 dicembre: trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

