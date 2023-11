Comicbook ha incontrato i registi di Wish, Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, chiedendogli un parere su un eventuale sequel, che ad oggi visti i risultati della pellicola sembra piuttosto improbabile.

“Non si sa mai” si è limitato a dire Buck, mentre Veerasunthorn ha sottolineato che preferisce godersi il presente:

Abbiamo appena finito Wish… voglio solo cogliere l’attimo ora che il film sta per arrivare in tutto il mondo. Sono così emozionata per il fatto che le persone possano finalmente vederlo, e vivere la speranza, la gioia, l’ispirazione e tutto ciò che i film Disney mi danno da tutta la vita. Spero che le persone colgano tutto questo dal film.