ha raccontato a Collider di aver partecipato a un incontro conoscitivo con la 20th Century Fox, più di 10 anni fa, per dirigere potenzialmente un film di

Il regista fu convinto proprio da Hugh Jackman, che rimase molto colpito dopo aver visto Precious. Purtroppo, però, le cose non andarono come previste:

Molti attori mi chiamano. Ricordo che dopo aver fatto Precious, mi chiamò Hugh Jackman per farmi fare Wolverine. Mi mandò agli studi della Fox, che è dove li fanno. Non avevo mai girato un film grosso per uno studio, ma [l’incontro] fu disastroso. Ricordo di aver accostato per andare da KFC subito dopo e farmi sei pacchi di alette. Fu l’incontro peggiore di tutta la mia vita. Non so come si possa passare da Precious a Wolverine, ma voglio bene a Hugh e ancora oggi lo considero un grande amico.