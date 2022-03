Mohamed Diab, il regista egiziano di quattro dei sei episodi in programma di ECCO LA NOSTRA SCHEDA DELLO SHOW ), la nuova serie TV Marvel in arrivo in streaming su Disney Plus dal 30 marzo, ha avuto modo di criticare la maniera in cui viene rappresentato il Medio Oriente in alcune produzioni targate DC Comics / Warner Bros comecon Gal Gadot econ The Rock.

Partiamo proprio da quest’ultimo, Black Adam con The Rock, di cui ha criticato (grazie a una traduzione di The Direct) il fatto che sia ambientato in una nazione mediorientale fittizia palesemente ispirata all’Egitto in maniera tale da poter ingaggiare più facilmente una star e attori non egiziani.

Mohamed Diab spiega:

Mi sono davvero infastidito quanto ho visto che hanno scelto di ambientare Black Adam in un paese fittizio del medio oriente come una scusa per non ingaggiare dei non egiziani quando è palese che si tratta dell’Egitto. La possibilità di avere una rappresentazione non dovrebbe essere sprecata. Ma va detto che non si tratta di un vero e proprio errore perché si basa su una versione del fumetto che non menziona l’Egitto.

Va specificato, per completezza d’informazione, che Diab ha poi aggiunto (via Comic Book) che le sue dichiarazioni su Black Adam sono state fraintese a causa della traduzione fatta, dato che “non può giudicare un film prima di averlo visto”.

A Wonder Woman 1984 va decisamente peggio rispetto a Black Adam. Parlando, nello specifico, delle scene della pellicola con Gal Gadot ambientate in Egitto, il filmmaker le definisce come una vera e propria disgrazia. Su SFX Magazine (via GamesRadar) si è così espresso:

Nella mia proposta per Moon Knight c’era una grande parte basata sull’Egitto e su come sia sempre stato rappresentato in modo non autentico nella storia di Hollywood. È sempre esotico, una prassi che chiamiamo orientalismo. Ci disumanizza. Siamo sempre mezzi nudi, siamo sempre sexy, siamo sempre cattivi ed esagerati. Non vedo mai Il Cairo. Ci sono sempre riprese della Giordania, del Marocco a volte anche della Spagna. È una cosa che ci fa arrabbiare. Ricordo di aver visto Wonder Woman 1984, c’era questa scena molto importante ambientata in Egitto che per noi è stata un’autentica disgrazia. C’era uno sceicco, che per noi è una roba che non ha senso. L’Egitto pareva un paese del medioevo. E c’era solo il deserto.

