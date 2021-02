Daal mondo di! Su Fun.com sono disponibili delle nuove calzature ispirate ai due franchise cinematografici.

Le sneaker di Wonder Woman presentano un design classico con i colori e il logo della supereroina DC.

Per quanto riguarda quelle di Harry Potter è possibile sceglie tra due versioni: il primo è ispirato al colorato stile di Luna Lovegood, mentre il secondo paio presenta un design ispirato al gioco del Quidditch.

Potete vedere le immagini delle calzature qua sotto:

Dalla regista Patty Jenkins e con protagonista Gal Gadot nel ruolo che dà il titolo al film, “Wonder Woman 1984” fa un balzo in avanti fino agli anni ’80, dove l’ultima avventura di Wonder Woman la vede cavalcare fulmini nel cielo, indossare ali dorate e inseguire un suo sogno mentre è alla caccia di due nuovi e formidabili nemici: Max Lord e Cheetah.

In “Wonder Woman 1984”, il destino del mondo è nuovamente in pericolo, e solo l’intervento di Wonder Woman riuscirà a salvarlo. Questo nuovo capitolo della storia di Wonder Woman, vede Diana Prince vivere tranquillamente in mezzo ai mortali nei vibranti e scintillanti anni ‘80—un’epoca di eccessi spinta dal bisogno di possedere tutto. Nonostante sia ancora in possesso di tutti i suoi poteri, mantiene un basso profilo, occupandosi di antichi manufatti e agendo come supereroina solo in incognito. Ma adesso, Diana dovrà uscire allo scoperto e fare appello alla sua saggezza, alla sua forza e al suo coraggio per salvare il genere umano da un mondo in pericolo di vita.