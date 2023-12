In occasione dell’uscita di Wonka nei cinema, il supervisore degli effetti speciali Hayley Williams, la costumista Ivana Primorac e il supervisore degli effetti visivi Graham Page hanno svelato alcuni dietro le quinte della realizzazione del film a Variety.

In particolare Williams racconta come è stata realizzata la cioccolata fusa che, spoiler, non era vero cioccolato.

Avevamo del vero cioccolato da usare come modello per il colore e la texture. Paul (King) era molto esigente sull’aspetto che doveva avere il cioccolato. Quindi all’inizio abbiamo fatto molti prototipi per lui per avere il colore giusto ed essere certi che apparisse bene una volta ripreso, ma alla fine sostanzialmente è stato fatto dall’azienda che ha fatto lo stesso per la versione di Johnny Depp. Era una base alimentare: acqua e colore e una sostanza a fare da collante.

La costumista e addetta alle acconciature Ivana Primorac parla invece dei capelli di Timothée Chalamet e dell’aspetto che voleva avessero.

Lui ha un’incredibile testa di capelli, non sempre facile da gestire. Ci siamo esercitati tanto per trovare qualcosa che fosse selvaggio e spettinato, ma anche piacevole.

Conclude Page raccontando come è stato girare con Hugh Grant nei panni dell’Umpa Lumpa.

Abbiamo fotografato una grande quantità di dettagli in modo da ricrearlo in digitale. Lo abbiamo ringiovanito. Volevamo che avesse la stessa età che aveva in Il diario di Bridget Jones 2. Lui voleva parlare con Timmy… Faceva alcune scene sulle ginocchia per provare e poi replicava l’altezza giusta davanti a Timmy.

Wonka arriverà nei cinema il 14 dicembre.

