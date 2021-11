Le riprese disono state interrotte a causa di una positività al Covid-19 sul set. Il blockbuster della Warner Bros. è in produzione senza sosta da alcune settimane nel Regno Unito, ma oggi The Sun rivela che la lavorazione subirà uno stop di almeno cinque giorni dopo che il tampone di uno degli attori è risultato positivo. L’intero cast è stato messo in quarantena, incluso il protagonista Timothée Chalamet.

Una fonte citata dal tabloid afferma che “nonostante gli stretti protocolli che vengono seguiti da tutti sul set, non appena giovedì è risultato positivo un tampone l’intera produzione è stata interrotta in quanto la direzione non vuole correre alcun rischio”. Quel “nonostante”, però, andrebbe sostituito con un “grazie”: le produzioni hollywoodiane sono infatti estremamente rigide quanto a controlli, creando bolle “protettive” tra i vari reparti proprio per ridurre al minimo le possibilità di contagio. L’interruzione delle riprese permetterà di fare test a tappeto per rintracciare i contatti. La fonte prosegue: “Ci sono un mucchio di soldi in ballo, e qualsiasi ritardo può costare caro. Lo staff medico sta monitorando la situazione e non farà tornare nessuno sul set finché non sarà sicuro. La maggior parte delle persone coinvolte nel film ha comunque già due dosi di vaccino”.

Fonti di BadTaste.it confermano che attualmente la produzione è sospesa e che dovrebbe ripartire martedì. Le riprese hanno come base i Warner Bros. Studios di Leavesden, Hertfordshire, e proseguiranno fino a Natale.

Wonka è un film originale basato sul personaggio creato da Roald Dahl e protagonista dei romanzi La fabbrica di cioccolato e Il grande ascensore di cristallo. Il cast include anche Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman e Jim Carter, oltre a Mathew Baynton (Ghosts), Tom Davis (Paddington 2), Simon Farnaby (i film di Paddington), Rich Fulcher (Marriage Story), Kobna Holdbrook-Smith (Paddington 2), Paterson Joseph (Noughts + Crosses), Keegan-Michael Key (Schmigadoon!), Calah Lane (The Day Shall Come), Matt Lucas (Paddington), Colin O’Brien (The Mothership), Natasha Rothwell (The White Lotus), Rakhee Thakrar (Sex Education) ed Ellie White (The Other One).

Alla produzione ci sarà David Heyman, mentre Paul King (Paddington) dirigerà il film su una sceneggiatura di Simon Rich (An American Pickle). È la terza volta che la Warner lavora su una storia di Wonka: ricordiamo infatti il film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971, con Gene Wilder, e La fabbrica di cioccolato di Tim Burton del 2005, con Johnny Depp.