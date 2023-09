In una recente intervista con Total Film magazine, il regista di Wonka Paul King ha parlato del film in arrivo a Natale parlando del protagoniste Timothée Chalamet e delle sue doti canore.

“Ha una bellissima voce, mi ha ricordato Bing Crosby” ha spiegato. “Ha una grande estensione vocale, perché passa da momenti più altisonanti e carichi a momenti di pura e vera emozione“.

Ha poi parlato del perché non definirebbe il film un musical:

Gli Oompa Loompa cantano molto nel libro, Roald Dahl usa sempre la poesia, ma io non volevo che fosse un musical in cui la gente si mettesse a cantare i dialoghi per ragioni poco chiare. Penso che sia più un film con delle canzoni che un musical.