L’embargo è caduto, e dopo le prime reaction social anche le recensioni internazionali di Wonka sono decisamente positive. Il film con Timothée Chalamet è stato diretto da Paul King, regista della saga di Paddington, molto amata dalla critica e dal pubblico, e racconta le origini del personaggio di Willy Wonka, cioccolataio protagonista dei libri di Roald Dahl La fabbrica di cioccolato e Il grande ascensore di cristallo.

La stampa sembra aver apprezzato il film, in particolare i giornali britannici. Su RottenTomatoes attualmente la pellicola ha l’80% di recensioni positive (con una sessantina di pezzi archiviati) e un voto medio di 7.6/10, mentre su Metacritic ha 67/100.

Vi riportiamo gli estratti delle recensioni più importanti, mentre in questa pagina trovate la nostra.

Wonka, le recensioni internazionali

Screen Daily – “Il regista Paul King porta la stessa dolcezza comica dei suoi acclamati film di Paddington, ma questo delizioso e spesso divertente musical ha una sua sfera impertinente e generosa di cuore – nonostante debba attenersi alle regole che governano tutti i potenziali franchise, che trattano le proprietà intellettuali come se fossero ancora più preziose di una delle caramelle più pregiate di Wonka.”

The Guardian – “L’ho apprezzato ancora di più del film con Gene Wilder del 1971 e di quello con Johnny Depp del 2005. È ricco di endorfine cioccolatose, spettacolare, ricco d’immaginazione, addolcito e divertente.”

Indiewire – “Ma è l’ombra della disperazione che ‘Wonka’ traccia più chiaramente; la nuvola di disincanto che può aleggiare su ogni centimetro delle nostre vite quando alle persone sbagliate è permesso monopolizzare i nostri sogni. Questo potrebbe non essere il film più soddisfacente di Paul King, ma anche su una scala — o almeno un budget — diverse volte maggiore rispetto a ‘Paddington 2’, la purezza della sua immaginazione rimane indiscutibile.”

Empire – “Forse non raggiunge le vette dei due film di Paddington, ma Wonka è un modo intrigante di passare 116 minuti, perfettamente incollato sul dandy benevolo di Chalamet.”

Vanity Fair – “Wonka è piacevole, vivace e accattivante, un film decisamente rivolto ai bambini che tuttavia incorpora alcuni elementi oscuri.”

Consequence – “Il fascino retrò di Wonka lascia un’impressione abbastanza marcata, specialmente con Chalamet nel ruolo, che l’idea di un’altra avventura musicale di Wonka non sia per nulla riprovevole. A patto che, la prossima volta, si eviti di mostrare una tuta ingrassante.”

Variety – “Wonka ti fa stare bene, ma non ti fa mai spiccare il volo.”

Uproxxx – “Lo ammetto, il sequel di Wonka non è niente male! La trama di questo film si interrompe esattamente da dove tutti noi avevamo immaginato sarebbe iniziato. Timothée Chalamet interpreta Willy Wonka con molto fascino e scommetto che non sia facile interpretare qualcuno che sa tutto, possibilmente soprannaturale, ma che a volte non è molto intelligente.”

TheWrap – “Ammettiamolo, è piuttosto facile digerire questo Wonka. Dopotutto, è solo un pezzo di caramella. Ma è il tipo di caramella che farebbe venire il mal di stomaco a Willy Wonka. Wonka è il tipo di prodotto sicuro e industriale di cui il protagonista di Wonka dice che non dovremmo accontentarci.”

The Hollywood Reporter – “Anche se possibile che il giovane Wonka non avesse ancora il lato autoritario e arrogante del personaggio come concepito da Dahl, qui Willy sembra castrato, privato di qualsiasi spigolatura che avrebbe potuto renderlo interessante.”

The Film Stage – “Il risultato finale è uno dei blockbuster più spettacolari degli ultimi tempi, capace di catturare l’attenzione facilmente pur avendo difficoltà a coinvolgere emotivamente. È un tentativo forzato di ricreare la magia di ‘Paddington’ senza affrontare veramente ciò che fa funzionare le storie migliori di Roald Dahl – un film realizzato troppo perfettamente per essere considerato un completo fallimento, anche se il risultato finale rimane comunque una delusione.”

Vox – “Proprio come i nuovi amici di Willy, vieni travolto dal suo ottimismo, così come dai tocchi delicati che King apporta ad ogni scenario.”

BBC – “Il romanzo di Dahl era scosso dall’irritazione dell’autore per le seccature della vita contemporanea… [ma] il film ignora l’attrazione gravitazionale della realtà. Incessantemente stravagante ed esagerato, tutto in esso è troppo artificioso da destare interesse.”

Telegraph – “Come ogni bravo cioccolataio, King si è focalizzato ossessivamente su texture e sapore. E sono queste qualità – sintonizzate sui gusti del mercato di massa, ma mantenute in un equilibrio da intenditore – che conferiscono al suo film la sua irresistibile dolcezza vellutata.”

In Italia Wonka uscirà il 14 dicembre grazie a Warner Bros. Trovate tutte le notizie su Wonka nella nostra scheda.

