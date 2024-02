I fan della Fabbrica di cioccolato e dei suoi precedenti adattamenti hanno cercato fin dall’uscita dell’ultimo film, Wonka, di trovare collegamenti o easter egg che alludano ad un sequel o agli altri film ispirati al capolavoro di Roald Dahl.

Con l’uscita in home video del film di Paul King, il regista ne ha approfittato per parlare a ScreenRant e smentire una di queste teorie in particolare, che vedrebbe il ragazzo che lucida le scarpe nel film come il giovane Charlie Bucket.

King ha smentito la voce, affermando che non potrebbe purtroppo mai essere vero, visto che i tempi non tornano e Willy Wonka dovrebbe essere molto più vecchio rispetto ad un Charlie bambino:

Sì, ho sentito di quella teoria. Purtroppo non è così. A livello di tempistiche non funziona. Willy Wonka in Charlie e la fabbrica di cioccolato dovrebbe essere un uomo adulto oramai. Ci sono un sacco di easter egg nel film.. ma decisamente questa non è tra quelle.

La pellicola è uscita nei cinema italiani il 14 dicembre 2023. Trovate tutte le informazioni su Wonka nella scheda del film!

