Con 617 milioni di dollari d’incasso in tutto il mondo, Wonka, il film di Paul King con Timothée Chalamet, è stato il dominatore cinematografico delle feste e ha regalato alla Warner Bros una sicura soddisfazione.

Motivo per cui c’è chi chiede già da diverso tempo un sequel che, seppur non confermato in alcun modo, appare praticamente certo. D’altronde lo star power di Timothée Chalamet è in continua ascesa, Paul King è il regista che ha già regalato due classici istantanei del cinema per famiglie come Paddington 1 e 2 e, a livello narrativo, c’è parecchio spazio da esplorare in quel lasso di tempo che separa i fatti raccontati da Wonka da quelli narrati da Roald Dahl ne La fabbrica di cioccolato e relativo adattamenti cinematografici.

In una recente intervista con Screenrant, Paul King è tornato a discutere della possibilità di mettersi un giorno dietro alla macchina da presa di Wonka 2.

Un sequel sì, ma solo con la storia giusta

Quando la questione sequel viene tirata fuori dall’intervista che Screen rant ha fatto con Paul King in occasione dell’uscita in home video di Wonka, il filmmaker ha spiegato:

Mi piacerebbe fare un altro film su Willy Wonka, ma solo se riusciamo a trovare la storia giusta. Come ho detto all’inizio, questo è un personaggio sul quale Dahl è tornato più volte. Sentiva che c’era del potenziale. È uno storyteller a un livello talmente alto che io posso solo sognare di raggiungere. C’è del materiale da cui partire. Penso che se tornassimo a parlare del personaggio, probabilmente sarebbe una storia ambientata tra questo film e La fabbrica di cioccolato perché ci sono 30 anni da esplorare. Potrebbe esserci qualcosa da sviluppare, ma non è semplice.

Basato sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi, Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l’amato Willy Wonka che conosciamo oggi.

La pellicola è uscito nei cinema italiani il 14 dicembre 2023 con Warner Bros.

