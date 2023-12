BFI di recente ha intervistato Paul King per parlare di Wonka e gli ha chiesto perché ha deciso di farne una versione musical.

Il regista ha avuto una risposta molto diretta:

Perché no? È come se ci avessero dato le chiavi di un mondo magico. Volevamo davvero che questo film fosse complementare al film del 1971. Ovviamente la musica è nel cuore di quel film, “Pure Imagination” esprime le speranze e i sogni più reconditi di Gene Wilder. E poi c’è la canzone degli Oompa-Loompa, sarebbe folle per me inserire un Oompa-Loompa e non sentire una canzone.