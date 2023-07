Qualche giorno fa abbiamo visto il primo trailer – che potete trovare in questa pagina – di Wonka, il film diretto da Paul King con Timothée Chalamet nel ruolo già interpretato, nel 1971, da Gene Wilder nel classico di Mel Stuart e da Johnny Depp nel 2005 nella pellicola di Tim Burton.

Chiacchierando con la stampa dopo la presentazione del trailer, Paul King ha spiegato che, nonostante i paragoni inevitabili con gli illustri colleghi, Timothée Chalamet è stato all’altezza delle aspettative anche perché, a suo dire, si tratta dell’attore più incredibile della sua generazione.

Il filmmaker dice:

C’era una lista molto breve di persone che potevano interpretare Willy Wonka, e davvero, si riduceva a lui. Penso davvero che sia l’attore più incredibile della sua generazione, perché ha questa incredibile capacità di immergersi molto in profondità nelle sue emozioni personali e di trasmettere cose con un semplice sguardo – è molto controllato, molto intelligente e incredibilmente intuitivo dal punto di vista emotivo.

Parlando poi delle “scarpe straordinariamente grandi” che Timothée Chalamet doveva indossare in Wonka, proprio considerando gli attori che hanno interpretato il personaggio in precedenza e i paragoni che verranno fatti, Paul King spiega

Pensavo fosse all’altezza… Credo che riesca a portare quella sorta di caos e malizia, ma con una profonda base emotiva, il che è davvero straordinario.

Basato sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi, Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l’amato Willy Wonka che conosciamo oggi.

Scritto e diretto da Paul King, sceneggiatore e regista dei film di “Paddington”, prodotto da David Heyman, produttore di “Harry Potter”, “Gravity”, “Animali fantastici” e “Paddington”, e da Alexandra Derbyshire (i film di “Paddington”, “Jurassic World: Dominion”) e Luke Kelly (“Le Streghe”), arriva un mix inebriante di magia e musica, caos ed emozione, il tutto raccontato con cuore e umorismo favolosi. Con Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, questo spettacolo cinematografico irresistibilmente vivido ed originale farà conoscere al pubblico un giovane Willy Wonka pieno di idee e determinato a cambiare il mondo un boccone delizioso alla volta, dimostrando che le cose migliori della vita iniziano con un sogno, e che se si è abbastanza fortunati da incontrare Willy Wonka, tutto è possibile.

Recitano al fianco di Chalamet, Calah Lane (“Verrà il giorno…”), il vincitore dell’Emmy e del Peabody Award Keegan-Michael Key (“The Prom”, “Schmigadoon”), Paterson Joseph (“Vigil”, “Noughts + Crosses”), Matt Lucas (“Paddington”, “, “Little Britain”), Mathew Baynton (“The Wrong Mans”, “Ghosts”), la candidata all’Oscar Sally Hawkins (“La forma dell’acqua – The Shape of Water”, i film di “Paddington”, “Spencer”), Rowan Atkinson (i film di “Johnny English” e “Mr. Bean”, “Love Actually – L’amore davvero”), Jim Carter (“Downton Abbey”) e l’attrice premio Oscar Olivia Colman (“La Favorita”).

Fanno parte del cast anche Natasha Rothwell (“White Lotus”, “Insecure”), Rich Fulcher (“Storia di un matrimonio”, “Disincanto”), Rakhee Thakrar (“Sex Education”, “Quattro matrimoni e un funerale”), Tom Davis (“Paddington 2”, “King Gary”) eKobna Holdbrook-Smith (“Paddington 2”, “Zack Snyder’s Justice League”, “Il ritorno di Mary Poppins”).

Simon Farnaby (“Paddington 2”) e Paul King hanno scritto la sceneggiatura, basata su una storia di King e sui personaggi creati da Roald Dahl. I produttori esecutivi del film sono Michael Siegel, Cate Adams, Rosie Alison e Tim Wellspring.

Il team creativo di King che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Chung-Hoon Chung (“Ultima notte a Soho”, “Mademoiselle”), lo scenografo candidato all’Oscar Nathan Crowley (“Tenet”, “Dunkirk”), il montatore Mark Everson (i film di “Paddington”), la costumista premio Oscar Lindy Hemming (i film di “Paddington”, “Topsy-Turvy – Sottosopra”), e il compositore Joby Talbot (i film di “Sing”). Neil Hannon della band The Divine Comedy, sono autori delle canzoni originali per il film.

Warner Bros. Pictures presenta, in associazione con Village Roadshow Pictures, una produzione Heyday Films, un film di Paul King, “Wonka”, che sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 14 dicembre da Warner Bros. Pictures.

FONTE: THR

