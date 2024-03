Recentemente, ScreenRant ha avuto modo di fare una lunga chiacchierata con Paul King, regista di Wonka per l’uscita in home video del film. In quest’occasione, l’intervistatore gli ha riportato le parole del collega Denis Villeneuve, secondo cui Timothée Chalamet, dopo aver girato il film sul celebre cioccolataio, pareva più una “star”, sul set di Dune 2.

Ecco il commento di King in merito:

Non lo sapevo, e questo è ovviamente un grande elogio da parte del maestro. È stato molto bravo nel primo Dune, quindi non vedo l’ora di vedere quanto sia bravo nel secondo. Penso che probabilmente, ad essere onesti, [Wonka] sia stato il primo film che è stato davvero un film di Timothée Chalamet. È il primo film in cui è stato il protagonista, ed è stato tutto incentrato su di lui. È presente quasi in ogni scena ed è stato un lavoro pazzesco per lui, perché non era solo il protagonista ma doveva anche cantare. Doveva anche ballare. Era una specie di commedia, ma bisognava fare anche il lavoro con i cavi e con gli stunt. Non è come le grandi sequenze d’azione di Dune, ma è comunque altrettanto impegnativo per gli attori.

C’è la scena in cui lui e Calah [Lane, interprete di Noodle] scendono dai tetti alla fine del ballo in mongolfiera e si trovano su una gru di 18 metri, nel cuore della notte, per essere caricati. Sono scene impegnative. Credo che l’altra sfida per Timothée sia stata quella di camminare sulle orme di questi straordinari interpreti che hanno avuto il ruolo in precedenza. Ovviamente, ha 30 anni in meno, è un periodo molto diverso della sua vita, è un personaggio diverso in questa fase. Ma ci sono ancora i fantasmi e gli echi di quelle interpretazioni che devi riconoscere, ma allo stesso tempo non devi lasciarti intimidire e trovare un personaggio tutto tuo. È stata una cosa enorme per lui e ringrazio ogni giorno il cielo che abbia detto “sì”.