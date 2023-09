Durante un Q&A tenutosi in Portogallo a margine della promozione della sua ultima pellicola, Coup De Chance, a Woody Allen è stato chiesto un parere in merito ai cinecomic dei Marvel Studios.

In modo ben poco sorprendente considerato che a più di 80 anni non rientra nel target di quella tipologia di pellicole, Woody Allen ha spiegato di essere “teoricamente stanco” dei tentpole della Marvel perché… in realtà non ne ha visto neanche uno!

Sono teoricamente stanco dei film Marvel perché in realtà non ne ho mai visto nessuno. Non mi piacciono i film ad alto budget, è un’industria che non ha nulla a che fare con il cinema come forma d’arte.

Insomma, come già Martin Scorsese prima di lui – ricorderete che il regista premio Oscar li ha definiti dei “parchi a tema” che “non sono cinema” dando origine a un vespaio di polemiche per mesi e mesi se non anni – anche la mente dietro a Zelig e Io e Annie non rientra fra i fan del genere cinefumettistico.

In “A proposito di niente”, l’autobiografia di Allan Stewart Königsberg, più noto come Woody Allen, il leggendario autore spiega il suo rapporto con i fumetti.

Proprio nelle prime pagine del libro, il filmmaker parla una questione di cui aveva discusso anche col Daily Mail, ovvero l’essere percepito come un intellettuale mentre, in realtà, afferma di essere tutt’altro.

Tra parentesi, è sorprendente quanto spesso io venga etichettato come “intellettuale”. È vero quanto è vero che esiste il mostro di Loch Ness dal momento che non ho un solo neurone intellettuale nel cervello. Incolto e per nulla interessato allo studio, sono cresciuto con tutte le premesse per diventare un buzzurro che se ne sta in poltrona davanti alla televisione, birra in mano e partita di football ad alto volume, paginoni di Playboy attaccati con lo scotch alla parete. Posso sfoggiare giacche di tweed come un professore di Oxford, ma dentro sono un barbaro.

Woody Allen rivela infatti di aver letto solo ed esclusivamente fumetti fino ai 18 anni di età e di aver allargato l’orizzonte dei suoi interessi solo… quando le ragazze cominciarono a entrare nell’orizzonte dei suoi interessi:

Al contrario di mia sorella, ero un ragazzo pigro che non provava alcun piacere a immergersi nei libri. E perché avrei dovuto? La radio e i film erano molto più coinvolgenti. A scuola non avevano la minima idea di come far amare la lettura. I libri e le storie che sceglievano con tanta cura erano tediosi, stupidi e sterili. Non c’era nulla di paragonabile a Plastic Man [noto personaggio della DC Comics, ndr.]. Pensate che un ragazzino in piena tempesta ormonale (anche in questo caso, alla faccia di Freud, non ho mai avuto una fase di latenza) cui piacevano i film di gangster con Bogart e Cagney e le bionde sexy e pettorute si potesse appassionare al Dono dei Magi di O. Henry? Un racconto in cui la protagonista femminile vende i suoi capelli per comprare la catena di un orologio al suo maritino e lui vende il suo orologio per comprarle un assortimento di pettini? L’unica morale che ne ricavavo era che è sempre meglio regalare dei soldi. A me piacevano i fumetti, per quanto elementare fosse la loro prosa; e quando più tardi mi iniziarono a Shakespeare, me lo inflissero in modo tale da desiderare di non udire più per il resto della vita espressioni come “meco indulgenti” o “lagrime generose”.

In ogni caso cominciai a leggere solo alla fine delle superiori, quando avevo gli ormoni in subbuglio e iniziavo a notare le ragazze con i capelli lunghi e lisci, niente rossetto e poco trucco, che andavano in giro con maglioni a dolcevita neri, gonne e collant dello stesso colore e grosse borse di pelle brandendo copie della Metamorfosi di Kafka con annotazioni ai margini tipo “Sono d’accordo” o “cfr. Kierkegaard” […] Va detto che queste signorine non aspettavano con ansia il nuovo numero di Captain America o neanche il nuovo Mickey Spillane, l’unico poeta che fossi in grado di citare.