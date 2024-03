Jeff Wadlow ha parlato durante un’intervista con A Trip to the Movies with Alex Zane del suo film dedicato alla X-Force mai realizzato.

La pellicola era in sviluppo alla 20th Century Fox prima che Ryan Reynolds tornasse a interpretare Deadpool:

Sono stato così fortunato da scrivere un film sulla X-Force per la Fox prima che realizzassero il film di Deadpool. Era apparso in X-Men: Le origini – Wolverine e, da appassionato dei fumetti, sapevo che fosse una farsa, un abominio. Volevo un Deadpool fatto come si deve.

Aveva così deciso di reintrodurre il personaggio al cinema assieme a Cable in un film di X-Force:

La mia proposta era: “Se X-Men riguarda i mutanti che vanno in una scuola privata, cosa succede a quelli che vanno nella scuola pubblica?“. Ho scritto un film ispirato alla serie a fumetti di X-Men negli anni ’90. Cable era questo mentore molto cupo per i nostri personaggi, che erano dei giovani mutanti prima noti come I nuovi mutanti. Nel mio film c’erano Cannonball, Boom-Boom e una Domino più in là con l’età. C’erano Ricord, Feral, erano tutti protagonisti di questo road movie ispirato a Red Dawn – Alba rossa. Erano in fuga nel West.

Ha poi aggiunto:

Volevo che questo antagonista li inseguisse per tutto il tempo. Deadpool era un cattivo nella serie originale di X-Force, perciò il nostro antagonista principale decideva di ingaggiare un mercenario che reclutasse una squadra rozza di personaggi. Il mercenario era Deadpool. Indossava una tuta di cuoio da motociclista con questa maschera rosso acceso. Avevo chiarito che avrebbe avuto l’esattamente l’aspetto dei fumetti.

