Intervistata da People per la promozione di A Bit of Light, Anna Paquin ha parlato del suo primo ruolo in un film di supereroi, quello di Rogue in X-Men.

L’attrice ha parlato di come si é approcciata al personaggio ricordando con affetto i colleghi che all’epoca l’hanno aiutata, elogiando e ricordando con parole di grande affetto in particolare Hugh Jackman e la sua gentilezza:

Era il ruolo che lo avrebbe reso la gigantesca star cinematografica che é ora e non sarebbe potuto succedere a una persona più adorabile e meritevole di lui. Ci sono quelle persone che incontri e immediatamente pensi che non possano essere davvero gentili come sembrano… e invece poi si rivelano essere esattamente così. Lui é una di queste persone, almeno per quanto mi riguarda. Una di quelle persone che potrebbe essere un perfetto modello da seguire per come si comporta nei confronti del resto del mondo. Puoi diventare ciò che vuoi, essere il più grande tra i grandi, ma al tempo stesso rimanere gentile, rimanere umano e agire secondo ciò che davvero conta al mondo.

Hugh Jackman tornerà a interpretare Logan in Deadpool & Wolverine, che arriverà al cinema in Italia il 24 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Paquin sulla sua esperienza con X-Men? Ditecelo nei commenti!

