X-Men: Cameron Crowe vorrebbe realizzare un film su Dazzler con Dua Lipa

In attesa di vedere gli X-Men entrare ufficialmente a far parte dell’UCM, c’è un regista che adorerebbe realizzare un film standalone su una mutante.

Parlando con The Playlist Cameron Crowe, regista di film come Quasi famosi, Vanilla Sky e Jerry Maguire ha espresso il desiderio di realizzare un film sul personaggio di Dazzler/Alison Blaire coinvolgendo nel ruolo nientemeno che Dua Lipa:

Fatemi fare un film su Dazzler! Facciamolo! Chi dovrebbe interpretare Dazzler? Sento possa essere Dua Lipa. Domani dirò “Sì ho pensato a Dua Lipa per Dazzler sai, è da un po’ che ci sto pensando”. E non vi darò nessun merito [ride]. No, No, allora, penso che sia bello. Realizzare un film del genere potrebbe essere davvero uno spasso. Si può avere lo sviluppo dei personaggi e tutte quelle cose profonde e anche lo spettacolo. Si può fare.