Slash Film ha appreso che il progetto di X-Men offerto da Simon Kinberg a Edgar Wright più di dieci anni fa non era altro che un film incentrato su Gambit, da lungo tempo in fase di gestazione a Hollywood.

“È uno dei miei registi preferiti di tutti i tempi” ha commentato Kinberg, che sarà produttore dell’adattamento di L’uomo in fuga di Stephen King che sarà diretto da Wright. “Lo adoro, è una persona fantastica e ovviamente un grande cinefilo… l’ho tormentato per X-Men e per ogni altra cosa possibile. Abbiamo parlato di qualunque film“.

Wright ha risposto a una richiesta del sito confermando di esser stato effettivamente preso in considerazione per il film di Gambit:

Non era un personaggio che conoscevo bene, è apparso dopo che ho smesso di leggere i fumetti Marvel… tra il 1985 e il 1990 circa. Non lo conoscevo da piccolo e quindi mi sembrava l’ingaggio ideale per qualcun altro. Forse era più significativo per le persone che avevano visto il cartone? Come ho detto, è arrivato dopo.

