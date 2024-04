Rivedremo mai Famke Janssen nei panni di Jean Gray/Fenice in un film degli X-Men?

Con la release del nuovo trailer di Deadpool & Wolverine in molti hanno iniziato a farsi la domanda sopracitata.

A tal proposito ComicBook.com ha posto il quesito direttamente all’attrice, che ha risposto:

Non lo so. Voglio dire, non mi aspettavo di tornare dopo essere morta nel ruolo di Jean Grey. Sono tornata nei panni della Fenice in X-Men: Conflitto finale del 2006, in scene di flashback in The Wolverine e poi in Giorni di un futuro passato.