Giancarlo Esposito è tornato a parlare della possibilità di interpretare Charles Xavier nel nuovo X-Men dei Marvel Studios.

“Guarda, ci ho pensato brevemente e mi sono detto: ‘Uhm, sarebbe bellissimo interpretare il Professor X in una versione che non sia quella sulla sedia a rotelle’” ha ammesso l’attore durante il podcast Fade to Black.

Ha poi aggiunto:

Non so se mi spiego… non trovo attraente l’idea di restare sulla sedia a rotelle tutto il giorno. Non mi sento così vecchio e non mi piace stare seduto troppo. Ma sono certo che riusciremmo a trovare una soluzione, magari. Il Professor X non è sempre stato sulla sedia a rotelle, anche se diventa parte dello sviluppo del personaggio. In sostanza ci ho pensato un po’, ma aspetto che siano gli altri a propormi l’idea.

