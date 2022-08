X-Men: Glen Powell commenta le voci che lo vorrebbero come nuovo Cyclope

Glen Powell è recentemente apparso al fianco di Tom Cruise in Top Gun: Maverick. Ma quale saranno i suoi prossimi progetti? Magari vestirà i panni di un nuovo mutante della Marvel al cinema? A quanto pare no.

Intervistato da Variety l’attore ha infatti commentato alcune voci su suo conto che lo vedrebbero come prossimo Cyclope nell’Universo Cinematografico Marvel:

Prima del San Diego Comic-Con tutti stavano dicendo “Hei amico, sei Cyclope? No non lo sono. Nessuno mi ha contattato. Non ho neanche dei contatti per la Marvel, quindi non ho idea riguardo a ciò di cui la gente sta rumoreggiando.