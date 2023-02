X-Men: una star di Shazam! fece il provino per la giovane Jean Grey

Presto rivedremo Grace Caroline Currey nei panni della versione adulta (e con superpoteri) di Mary Bromfield in Shazam! Furia degli Dei. E proprio di recente l’attrice ha rivelato di aver sostenuto il provino per un altro, noto personaggio del panorama cinefumettistico: Jean Grey degli X-Men.

Intervistata da The Direct l’attrice ha svelato di aver sostenuto in passato un provino per vestire i panni della giovane mutante nei prequel degli X-Men:

Sai, ho fatto un provino per gli X-Men in passato, per Jean Grey. Sì, per interpretare la giovane Jean Grey, cosa che poi ha fatto effettivamente Sophie Turner. Ha ottenuto lei la parte.

Shazam! Furia degli Dei dà seguito alla storia di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica “SHAZAM!” per trasformarsi nel Supereroe e suo alter ego adulto Shazam.

Tra le star riconfermate nel cast troviamo Zachary Levi (“Thor: Ragnarok”) nel ruolo di Shazam; Asher Angel (“Andi Mack”) che torna ad interpretare Billy Batson; Jack Dylan Grazer (“It Capitolo Due”) nei panni di Freddy Freeman; Adam Brody (“Una Donna Prometente”) interpreta Super Hero Freddy; RossButler (“Raya e l’ultimo Drago ”) è Super Hero Eugene; Meagan Good (“Day Shift”) nel ruolo di Super Hero Darla; D.J. Cotrona (“G.I. Joe: La Vendetta”) interpreta Super Hero Pedro; Grace Caroline Currey (“Annabelle: Creation”) è Mary Bromfield / Super Hero Mary; Faithe Herman (“This Is Us”) interpreta Darla Dudley; Ian Chen (“A Dog’s Journey”) nel ruolo di Eugene Choi; JovanArmand (“Second Chances”) è Pedro Pena; Marta Milans (“White Lines”) interpreta Rosa Vasquez; Cooper Andrews (“The Walking Dead”) nei panni di Victor Vasquez; e con Djimon Hounsou (“A Quiet Place II – Un Posto Tranquillo”) che torna a interpretare Wizard. Si uniscono al cast anche RachelZegler (“West Side Story”), Lucy Liu (il franchise di “Kung Fu Panda”) e HelenMirren (“Fast and Furious 9: The Fast Saga”).

Il film, basato sui personaggi DC, è diretto da David F. Sandberg (“Shazam!”, “Annabelle: Creation”) e prodotto da Peter Safran (“Aquaman,” “The Suicide Squad”). Scritto da Henry Gayden (“Shazam!”, “There’s Someone Inside Your House”) e Chris Morgan (“Fast & Furious: Hobbs & Shaw,” “Fast and Furious 8”); Il personaggio di ‘Shazam!’ è stato creato da Bill Parker e C.C. Beck, i produttori del film sono Walter Hamada, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Marcus Viscidi and Geoff Johns.

Trovate tutte le notizie sul film nella nostra scheda.