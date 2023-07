Ha destato un certo scalpore l’intervista con El Pais con cui Xavier Dolan annunciava il suo addio al cinema.

“Non ho più la forza o il desiderio di impegnarmi per due anni in progetti che nessuno vede” aveva spiegato il regista di Mommy e La mia vita con John F. Donovan. “Ci metto troppa passione e poi ne esco profondamente deluso. Mi spinge a pensare di non essere un bravo regista, ma so di esserlo“.

Le parole del regista dono diventate virali, specialmente quelle con cui definiva il cinema “uno spreco di tempo“, visto che “il mondo va a rotoli“. Ha così sentito il bisogno di pronunciarsi con una storia su Instagram, promettendo ulteriori dichiarazioni.

“Naturalmente l’arte è importante. Naturalmente il cinema non è uno spreco di tempo” ha spiegato. “A volte le parole vengono prese fuori contesto e nella traduzione si perdono sfumature. Dirò la mia presto. Comunque, sto bene lol“:

