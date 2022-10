Xolo Maridueña parla di Blue Beetle e commenta le voci su Nova

Durante un’intervista con ComicBook.com alla premiere di Black Adam, Xolo Maridueña ha parlato del suo ingresso nell’universo DC grazie a Blue Beetle, che arriverà nell’estate 2023.

L’attore ha parlato della sua grande emozione:

È un mondo tutto nuovo e questo sarà il mio primo film, il mio primo approdo sul grande schermo. Quindi voglio diventare una spugna, voglio apprendere il più possibile e divertirmi.

Ha poi commentato le voci secondo cui sarebbe nel mirino dei Marvel Studios per interpretare Nova:

Questa l’ho già sentita, e guarda, alla DC sono stati i primi a dire: “Scegliamo un supereroe latino-americano”. Se dovessero fare un film su Nova, mi piacerebbe tanto vedere il Nova di Sam Alexander.

#BlueBeetle star Xolo Maridueña talks joining the DC Universe in his own solo movie (Exclusive):https://t.co/D1RWoKHu24 pic.twitter.com/2wLsI5eIoS — ComicBook.com (@ComicBook) October 13, 2022

Originariamente, Blue Beetle doveva arrivare direttamente in streaming su HBO Max, ma poi la Warner Bros. ha deciso di farlo uscire al cinema il 18 agosto 2023, un mese circa dopo The Flash. Nonostante in altri film DC siano già apparsi personaggi latino-americani come Diablo in Suicide Squad e Rosie Perez in Birds of Prey, questo sarà il primo progetto con un latino-americano come protagonista.

Blue Beetle è un supereroe partorito dalla mente di Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner che ha fatto la sua prima apparizione nel 2006 nei fumetti di Infinite Crisis.

Cosa ne pensate e quanto attendete Blue Beetle? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!