Secondo quanto rivelato dall’Hollywood Reporter il regista sudcoreano Yeon Sang-ho (Train to Busan) si occuperà della regia di Revelations, nuovo thriller targato Netflix e prodotto da Alfonso Cuarón.

“Alfonso Cuarón, noto per capolavori come I figli degli uomini e Gravity ha influenzato molto il mio lavoro di regista”, ha dichiarato il regista “Sono entusiasta di questa opportunità di poter collaborare con lui per dare forma a Revelations e nutro grandi aspettative per la nostra partnership”.

La storia si incentra sul caso di una persona scomparsa e segue un pastore e un detective, ciascuno guidato dalle proprie convinzioni. Tra i protagonisti ci saranno Ryu Jun-yeol e Shin Hyun-been.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

Seguiteci anche su TikTok!

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate